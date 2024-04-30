Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kepçe Doğal Gaz Hattını Patlattı - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kepçe Doğal Gaz Hattını Patlattı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Kepçe Doğal Gaz Hattını Patlattı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde yapılan kanal açma çalışmasında kepçenin doğal gaz hattını patlatması sonucu hastane giriş ve çıkışları kapatıldı. Olayın ardından doğal gaz dağıtım firması ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Trafik ekipleri hastaneye ulaşımı sağlayan yolları trafiğe kapattı. Doğal gaz hattının onarımı için çalışmalar devam ediyor.

30.04.2024 13:09
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde iş makinesi ile yapılan kanal açma çalışmasında kepçenin doğal gaz hattını patlatması sonrası bölgeye ve hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde 500 yataklı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde devam eden kanal açma çalışmaları sırasında kepçe doğal gaz hattına zarar verdi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine doğal gaz dağıtım firması ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik amacıyla hastaneye ulaşım sağlayan yoların tamamını trafiğe kapatırken, ulaşımda yoğunluk yaşandı. Doğal gaz dağıtım firmasının hattı tamamen kesmesi sonrası yol trafiğe açılırken, trafik normale döndü. Doğal gaz hattının onarımı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kepçe Doğal Gaz Hattını Patlattı - Son Dakika

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