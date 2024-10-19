Muğla Gökova Körfezi\'nde Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla Gökova Körfezi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gökova Körfezi'nde makilik ve ormanlık alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Gün boyu devam eden çalışmalarda 45 arazöz, 14 su tankeri, 7 dozer ve 313 orman personeli karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan katıldı. Jandarma ve emniyet ekiplerinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gönüllü vatandaşlar ve köylüler de destek verdi. Arazinin çok sarp ve engebeli olması alevlerle mücadeleyi güçleştirirken, ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA