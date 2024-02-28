Muğla İl Jandarma Komutanlığından Anne, Anne Adayı ve Öğretmenlere Uyuşturucu Semineri - Son Dakika
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Muğla İl Jandarma Komutanlığından Anne, Anne Adayı ve Öğretmenlere Uyuşturucu Semineri

Muğla İl Jandarma Komutanlığından Anne, Anne Adayı ve Öğretmenlere Uyuşturucu Semineri

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Köyceğiz, Dalaman ve Seydikemer İlçelerinde 425 anne, anne adayı veli ve öğretmene seminer verildi. Seminerde, 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

28.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:19
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından anne, anne adayı veli ve öğretmene uyuşturucu semineri verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 01 Ocak - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında Köyceğiz, Dalaman ve Seydikemer İlçelerinde 425 anne, anne adayı veli ve öğretmene seminer verildi. Seminer çerçevesinde, "UYUMA" uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla İl Jandarma Komutanlığından Anne, Anne Adayı ve Öğretmenlere Uyuşturucu Semineri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla İl Jandarma Komutanlığından Anne, Anne Adayı ve Öğretmenlere Uyuşturucu Semineri - Son Dakika
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