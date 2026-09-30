Muğla Menteşe'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı, biri ağır, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı, biri ağır, şüpheli gözaltına alındı

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Muğla Menteşe\'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı, biri ağır, şüpheli gözaltına alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi av tüfeğiyle bacaklarından vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre G.K. isimli şahıs, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan T.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., av tüfeğiyle T.Ç. ve S.Ç.'yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan T.Ç. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli G.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMenteşeGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı, biri ağır, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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