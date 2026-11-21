Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyon ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan taksi şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde kamyon ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sıtkı Koçman Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile taksinin çarpışması sonucu taksi sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan taksi şoförü, ekiplerin aracın kapısını keserek gerçekleştirdiği müdahale sonucunda kurtarıldı.

Kazada yaralanan taksi şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.