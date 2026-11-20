Muğla Menteşe'de seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Sürücünün araçtan ayrıldığı olayda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; yangının çıkış nedeni belirlenemedi.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Menteşe kırsal Sungur Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin ön bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı terk etti. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni belirlenemeyen araç yangınında alevler kısa sürede aracın tamamını etkiledi. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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