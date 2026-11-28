Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı mevkiindeki balık çiftliğinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yolu ile tahliyesi gerçekleştirdi.

Milas Kazıklı açıklarında bulunan balık çiftliğinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede sevk edilen Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.