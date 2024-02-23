Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15\'i kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i ise kurtarıldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 2'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan lastik bottaki göçmenler, yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından belirtilen bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu (KB-109) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 48 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA