Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15\'i kurtarıldı

Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer bir olayda ise motor arızası yapan lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplamda 48 göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

23.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i ise kurtarıldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 2'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan lastik bottaki göçmenler, yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından belirtilen bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu (KB-109) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 48 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı - Son Dakika
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