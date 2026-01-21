Muğla otogarlarında bir yılda cephanelik gibi bıçak ve silah ele geçirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki il genelindeki otogarlarda 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ateşli silaha el koyarak Emniyet birimlerine teslim edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, vatandaşların farklı il ve ilçelere gitmek için kullandığı şehirlerarası otogar girişlerinde yolcu ve valizlerde X-ray cihazları ve benzeri araçlarla arama yapan Büyükşehir ekipleri kesici, delici ve ruhsatsız ateşli silahlara el koyarak Emniyet birimlerine teslim ediyor. Büyükşehir Zabıtası ve Özel Güvenlik hizmetleri 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ruhsatsız silaha el koyarak emniyet birimlerine teslim etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Şan, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren terminallerimizde 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik olarak görev yapmaktayız. Terminallerimizde bulunan X-ray cihazlarından geçen yolcuların üzerlerinde ve çantalarında yapmış olduğumuz aramalarda 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'un üzerinde silah tespit ettik. Tespit etmiş olduğumuz silahları Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu kanun uygulaması üzerinden emniyet birimlerine bildirip onlara teslim ediyoruz. Diğer tespit etmiş olduğumuz kesici aletleri de emniyet birimlerimizle beraber imha ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın önderliğinde terminallerimizde zabıta ve güvenlik hizmetleri olarak 7/24 görevdeyiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, otogarların her gün binlerce vatandaşın kullandığı, kentin en önemli kamusal alanlarından birisi olduğunu, zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ve yapılan denetimlerin sadece bir kontrol değil, aynı zamanda toplumsal huzuru ve can güvenliğini korumaya yönelik önemli bir sorumluluk olduğunu açıkladı. - MUĞLA