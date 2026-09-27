Muğla Ula Çıtlık'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Muğla Ula Çıtlık'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Muğla Ula Çıtlık\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Çıtlık Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çıtlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Sefa Çetin (62) idaresindeki 48 M 9974 plakalı otomobile, S.Ş. yönetimindeki 06 DHL 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar meydana gelirken, 2 çocuk babası Sefa Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 06 DHL 747 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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