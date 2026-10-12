Muğla ve Aydın'daki hava ekiplerine Bölge Müdürü Ülküdür'den teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'daki hava ekiplerine Bölge Müdürü Ülküdür'den teşekkür belgesi verildi

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Muğla ve Aydın\'daki hava ekiplerine Bölge Müdürü Ülküdür\'den teşekkür belgesi verildi
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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yangın sezonunda görev alan ve 15 Ekim itibarıyla görevleri sona erecek hava aracı ekiplerine teşekkür belgesi verdi. Belgeler, Muğla ve Aydın'da konuşlu hava aracı ekiplerinin personeline takdim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görev alan ve 15 Ekim itibarıyla görevleri sona erecek hava aracı ekiplerine teşekkür belgesi verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan hava aracı personelini ziyaret etti. 2026 yılı yangın sezonunda gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eden Ülküdür, personele teşekkür belgelerini takdim etti.

Muğla'da Fethiye, Dalaman Havalimanı, Marmaris, Yatağan ve Menteşe'de, Aydın'da ise Kuşadası, Koçarlı ve Kuyucak'ta konuşlu hava aracı ekiplerine teşekkür belgeleri verildi.

Ziyaret programına Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan da katıldı.

Kaynak: İHA
Havacılık3. SayfaGüncelAydınMuğlaÇevreSon Dakika

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