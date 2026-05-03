Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de bulunduğu 3 kişi, 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 2 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliği şüpheli Zuhal Böcek'in tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL