Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Fadıl Mahalle muhtarı Barış Akgül Ula Gölcük Mahallesinde kaza yaptı.
Menteşe İlçesi Fadıl Mahalle Muhtarı Barış Akgül, Ula Gölcük'te yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarım alanına sürüklendi. Tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhtar Akgül, ağaca çarparak durabildi. Muhtar Akgül'ün kullandığı aracın ön bölümünde ağaca çarpması sonucu ve tavanında de devrilen direğin üzerine devrilmesi sonucu hasar oluştu.
Kaza sonrası 112 acil çağrı merkezine bilgi verilmesi sonrası 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muhtar Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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