Muhtarlık kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Muhtarlık kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'da akrabalar arasında muhtarlık seçimi tartışması nedeniyle başlayan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kavgada silahla vurulan Ali Kiraz hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hüseyin Kiraz da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan muhtar Mehmet K. ile oğlu Hüseyin K. cezaevine gönderildi.

30.03.2024 18:57
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Muhtarlık kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akrabalar arasında muhtarlık seçimi tartışması nedeniyle başlayan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2 'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Martta Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Ortakonacık kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre mahallede oturan mevcut muhtar ve yakınları ile abraları olan başka bir aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Ali Kiraz hayatını kaybederken ağır yaralanan Hüseyin Kiraz ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Kiraz da dün hayatını kaybetti. Böylelikle kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken daha önce gözaltına alınan muhtar Mehmet K. ile oğlu Hüseyin K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtarlık kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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