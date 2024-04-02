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Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki muhtar adayı arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

02.04.2024 16:00  Güncelleme: 16:03
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Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 muhtar adayı arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Süer, göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy'u yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Galip Alkaşı'nın durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kavga ettiği görülüyor. Daha sonra silahla ateş edilince vatandaşlar panik yaşıyor.

Öte yandan, Donalar köyünde Galip Alkaşı'nın girdiği muhtarlık seçiminde 8 oyla kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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