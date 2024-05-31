Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Yüzünden İşlenen Cinayetin Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Yüzünden İşlenen Cinayetin Katil Zanlısı Tutuklandı

Samsun\'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Yüzünden İşlenen Cinayetin Katil Zanlısı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlık seçimi husumeti nedeniyle bir kahvehanenin önünde gerçekleşen cinayetin katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zabıta Selçuk Kurt, aracına doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı düzenleyen firari Recep Soylu'yu da yakalayarak gözaltına aldı.

31.05.2024 16:51  Güncelleme: 16:57
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Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden kahvehane önünde işlenen cinayetin katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önünde önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneden dışarı çıkan İlkadım Belediyesinde görevli zabıta Selçuk Kurt (35) aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, sol koltuk altı ve sağ omzundan vurularak ağır yaralanan 2 çocuk babası Selçuk Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Polis yaptığı çalışmada aracın plakasını tespit etti ve aracı kullanan İsmail Şanlı'yı (36) gözaltına aldı. Şanlı, dün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen firari Recep Soylu da Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Recep Soylu, muhtarlık seçimlerinde Selçuk Kurt'tan destek talep etmiş ve istediği desteği alamamış ve bu sebepten aralarında husumet meydana gelmişti. Katil zanlısı Soylu geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Recep Soylu mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Yüzünden İşlenen Cinayetin Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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