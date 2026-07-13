Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki İran plakalı tırın yanan lastikleri, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Muradiye-Çaldıran kara yolu üzerinde bulunan Tansu Mahallesi civarında meydana geldi. İran uyruklu sürücünün yönetimindeki 99 AT 972 plakalı tırın balatalarının aşırı ısınması sonucu lastikler alev aldı. Lastiklerin yandığını gören sürücü kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler tırın dorsesine sıçramadan söndürüldü. - VAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Muradiye'de Tır Lastikleri Yandı - Son Dakika
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