Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı - Son Dakika
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Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan fenomen Murat Övüç, dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü taktığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

04.01.2025 22:50  Güncelleme: 23:22
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Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI

Ekol Tv'nin haberine göre; başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta türban taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    topluma bu kadar çirkin örnek olan insanlara denebilecek tek şey Jop skun 139 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezil ve Görgüsüz Adam 116 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Osmanlı torunu 27 72 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akaryakit zamlari kadsr bu tiplerden de biktik 87 5 Yanıtla
  • Burhan Asker:
    verin elektriği bitsin. 45 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Lan Gavatsaray Joppp girsn 17 19 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Hele bu çift başlıklı yılana bak tıro ne olduğun belli değil bu sus da 15 1 Yanıtla
  • Murat Gundogdu:
    bunlar fonlanıyor yabancı servisler tarafından Türk milletinin altını ordular örf adet anane bırakılmadı bu tip insanları derhsl ülkeden kovmalı 14 1 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    çelikk qannana girdi zaten o jop 3 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    boyle cocugunuz olur 0 0 Yanıtla
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