Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

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Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI

Ekol Tv'nin haberine göre; başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.