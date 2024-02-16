Muratlı'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Muratlı'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Muratlı\'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan kesinleşmiş cezasıyla tutuklandı.

16.02.2024 19:22  Güncelleme: 19:23
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Olay, geçtiğimiz gün Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşamüstü saatlerinde attıkları devriye esnasında bir şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, şüpheli şahsın hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen şüpheli ekiplere zorluk çıkarmazken, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, suç ve suçlularla mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğine işaret edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muratlı'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratlı'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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