Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde plastik çöp konteyneri alev alev yandı.
Yangın, gece saatlerinde Muratlı ilçe merkezi Kazımdirik-Turan Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynırından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Emniyet ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.
Yangın çıkış sebebinin, sönmemiş soba külünü plastik çöp konteynırına atılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muratlı'da Çöp Konteyneri Yangını - Son Dakika
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