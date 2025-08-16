Muratlı'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Muratlı'da Dolandırıcılık Operasyonu

Muratlı\'da Dolandırıcılık Operasyonu
16.08.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 75 yaşındaki bir kadını telefonla arayarak polis, asker ve savcı olarak kendilerini tanıtan 3 şüpheli, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldıktan sonra polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Muratlı'da yaşayan 75 yaşındaki N.D. isimli vatandaşı hedef alan şüpheliler, yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak mağduriyet oluşturdu. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması için gece gündüz çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Muratlı, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muratlı'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:05:16. #7.13#
SON DAKİKA: Muratlı'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.