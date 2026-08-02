Kıbrıs'ta Askeri Hazırlık Güncellendi - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Askeri Hazırlık Güncellendi

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Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs'taki askeri hazırlıkların güncellendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs adasındaki gelişmelere ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek, NATO'nun yeni güvenlik mimarisini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağını ve İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden girişimlerinin tespit edilip edilmediğini sordu.

Milli Savunma Bakanı Güler, soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun alan dışı harekat, kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını hatırlattı.

Yakın dönemde ABD'nin, 2025 yılı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi kapsamında Asya-Pasifik Bölgesi'ne yönelmesinin ve Avrupa'daki konvansiyonel kuvvetlerini azaltmasının, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın daha fazla sorumluluk almasını gerekli kıldığını ifade eden Güler, "Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almakta olup, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barış için elinden gelen desteği tüm taraflarla samimi bir diyalog içerisinde vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurgulayan Güler, olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimi ile yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İsrail'in 1974 Anlaşması'na aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kıbrıs'ta Askeri Hazırlık Güncellendi - Son Dakika

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