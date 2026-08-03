AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi - Son Dakika
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AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi

AK Parti\'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
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Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girildi. Çerçeve yasanın Meclis'e sunulması beklenirken AK Parti yasayla ilgili bugün muhalefete ön bilgilendirme yapacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelinirken AK Parti'nin çerçeve yasa düzenlemesiyle ilgili bugün muhalefete ön bilgilendirme yapması bekleniyor.

“İNŞALLAH ORTAK İMZAYLA MECLİS'E GELECEK”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada Meclis'e geleceğini söylemişti. Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençler ve velilerle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşma da terörsüz Türkiye sürecine değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak, bundan sonra memleketimizin her yeri barışla kardeşlikle üretimle teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyet, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

ÖCALAN: TARİHSEL BİR SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ”

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın mesajlarına yer verildi. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir.”

SÜREÇ YASASI NASIL OLACAK?

Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.

BAHÇELİ: ÇERÇEVE YASAYA DESTEK VERİLMELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemeye tam destek verilmesi çağrısında bulunmuştu.

ÖZEL: BARIŞA DAİR UMUDUMUZ KONJONKTÜREL BİR MESELE DEĞİL

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sürece desteğini dile getirdi. T24'e konuşan Özel, “Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam.” demişti.

Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Yasa teklifi, partilerin ortak bir teklifi olarak Meclis'e gelecek." açıklamasını da değerlendirmişti.

Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "İlkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz." diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜREÇ MESAJI! 4 MADDE SIRALADI

CHP Genel Başkanlığı görevine, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla geri dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçerek "süreç" hakkında değerlendirmelerde bulundu. . Terörün sona ermesini "tarihsel bir fırsat" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, demokratik reformlar ile üniter devlet yapısının korunmasının sürecin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi, 4 madde sıraladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"O açıklama cumhuriyet tarihimiz için önemli bir adımdı. Buna biz öncülük ettik. İlk kez cesaretle sorunun çözülmesi için adım attık. Daha sonraki yıllarda da CHP, Kürt raporları hazırladı.

Bu sorunun aşılması için 2013 yılındaki ilk çözüm sürecinde de destek verdik. Gizli kapaklı yapmayın, Meclis'e getirin diye TBMM'yi adres gösterdik. Nihayet 13 yıl sonra bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi. Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az dört konuyu içermek zorundadır.

1) Terör örgütünün örgütsel tasfiyesi.

2) Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması.

3) Irak ve Suriye'deki bağlantılı yapıları kapsayan bölgesel güvenliğin artırılması .

4) Dış güçlere karşı egemenlik stratejisi oluşturulması.

Türkiye iç barışı kurarken jeopolitik durumlara da hazırlıklı olmalı. Türkiye hem güvenlik mimarisini hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorunda. Bugün konuştuğumuz mesel yalnızca bir güvenlik başlığı, örgütün silah bırakması veya kendisini feshetmesi değildir. Terörün bitmesi tarihsel bir fırsattır."

"ÇÖZÜM TÜRKİYE'Yİ RAHATLATACAKTIR"

"Biz bu süreci cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma süreci diyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak güvenliği hukuka yerine koymadan, özgürlüğü de güvenliğin karısına dikmeden bu iki güveni ortak alanda birleştirmektir. Farklı toplumsal aidiyetlerin çatışma alanı olmaktan çıkarıp ortak güvence altına almaktır.

Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politika için de hayatidir. Bu meselemizi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir.

Çağrımız çok açık. Sürecin tüm aşamaları TBMM merkezli yürütülmeli. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalı. Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. ülkemizin, bölgemizin huzuru açıkladığım çerçeve için de çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır."

AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • nameless nameless nameless nameless:
    Merak konusu bu yasanın içeriği, Türk milletinin, Gazi ve Şehit ailelerinin onurlarını zedeleyecek bir kanun düzenlemesi değildir inşallah 0 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Her çözüm süreci toplum içinde kutuplaşmayı tetikliyor, tek millet, ulus olma bilincinden uzaklaştırıyor 0 0 Yanıtla
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