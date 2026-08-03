Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı - Son Dakika
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Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

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Edirne'de tüm CHP’li belediye başkanlarının partilerinden ayrılması üzerine, çok partili hayata geçişin ardından ilk kez CHP’nin belediye başkanlığının bulunmadığı bir tablo oluştu.

CHP'de mutlak butlan kararı ve yönetim değişikliğinin ardından Edirne merkez ve tüm ilçelerindeki CHP'li belediye başkanları partilerinden istifa etti. Çok partili döneme geçildiğinden bu yana ilk kez Edirne'de CHP'li bir belediye başkanı kalmadı.

3 BAŞKAN YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Edirne siyasetinde deprem etkisi yaratan gelişmede belediye başkanları iki farklı yol haritası izledi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti saflarına katıldı.

3 BAŞKAN BAĞIMSIZ KALDI

Öte yandan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise partilerinden istifa ederek görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladı.

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE BİR İLK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan ayrılık dalgası, Edirne’de partiyi tamamen belediyesiz bıraktı. Merkez ve tüm ilçelerdeki toplu istifaların ardından, çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana ilk kez Edirne genelinde CHP logosunu taşıyan hiçbir belediye başkanı kalmamış oldu.

Edirne Merkez Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları (31 Mart 2024)

  • CHP (Filiz Gencan Akın): %46,67 (36.885 Oy) — Kazandı
  • AK Parti (Belgin İba): %42,49 (33.585 Oy)
  • İYİ Parti (Hamdi Sedefçi): %5,44 (4.304 Oy)
  • DEM Parti (Aylin Hacaloğlu): %1,40 (1.109 Oy)

Edirne İlçe Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

  • Uzunköprü: İYİ Parti (Ediz Martin - %33,30)
  • (Not: Ediz Martin daha sonra İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılmıştı.)
  • Havsa: CHP (Hüseyin Özden - %53,99)
  • Enez: CHP (Özkan Günenç - %51,80)
  • Süloğlu: CHP (Mehmet Ormankıran - %55,27)
  • Lalapaşa: CHP (Sezgin Geldi - %40,21)
  • Keşan: CHP (Mehmet Özcan - %53,19)
  • İpsala: İYİ Parti (Mehmet Kerman - %30,55)
  • Meriç: AK Parti (Yunus Atay - %45,86)

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    istifa eden belediye başkanları size bu halk oy vereceklerinimi sanıyorsunuz tekrar CHP ne olursa olsun CHP 3 6 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Hepsi yeni partide ne olacaktiya 4 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    en azından hizmet gelir yediler belediyrleri fskat bunlar hizmetmi bekliyo yoksa ideolojik sebepletimi var 1 3 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Helal olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na,onun sayesinde Atatürk'ün partisinin düştüğü durum ortada. 1 1 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    binlerce tanidigim var senin gibi düsünen tek bir kisi yok içlerinde. sende akp li degil isen... 0 1 Yanıtla
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