İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü

Pendik'te iş insanının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

İş insanı Ercan Ekşi (46)

3 SAAT PUSUDA BEKLEDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

ŞÜPHELİ TAKSİM'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler 480 saatlik güvenlik kamerası izlendi.

Kamera görüntülerinden hareketle, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, olaydan sonraki gün akşam saatlerinde ekipler tarafından Taksim'de yürüyüş yaptığı esnada kıskıvrak yakalandı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

İşlemleri için Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Muhammet G.'nin (23) polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Muhammet G.'nin ifadesinde, "İrtibatları bilmem. İstanbul'a şehir dışından çalışmaya geldim. Sürekli iş değiştirdim. Tanımadığım kişiler tarafından bu iş için para teklif edildi, ben de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Yaralamak kastıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

KAÇIŞA YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Muhammet G.'nin ifadesinin ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet G. (27) ve Özcan O.'yu (48) yakaladı. Öte yandan 2 çocuk babası Ercan Ekşi'nin hayatını kaybettiği olayda kullanıldığı öğrenilen tabanca olay yerinin 300 metre uzağındaki boş bir alanda bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.