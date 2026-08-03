İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü

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Pendik'te inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi (46), 31 Temmuz'da şantiyesinin girişinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olayı aydınlattı ve saldırganı Taksim'de, kaçışına yardım eden 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Pendik'te iş insanının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü
İş insanı Ercan Ekşi (46)

3 SAAT PUSUDA BEKLEDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü

ŞÜPHELİ TAKSİM'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler 480 saatlik güvenlik kamerası izlendi.

Kamera görüntülerinden hareketle, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, olaydan sonraki gün akşam saatlerinde ekipler tarafından Taksim'de yürüyüş yaptığı esnada kıskıvrak yakalandı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. 

İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

İşlemleri için Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Muhammet G.'nin (23) polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. 

Muhammet G.'nin ifadesinde, "İrtibatları bilmem. İstanbul'a şehir dışından çalışmaya geldim. Sürekli iş değiştirdim. Tanımadığım kişiler tarafından bu iş için para teklif edildi, ben de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Yaralamak kastıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi. 

KAÇIŞA YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Muhammet G.'nin ifadesinin ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet G. (27) ve Özcan O.'yu (48) yakaladı. Öte yandan 2 çocuk babası Ercan Ekşi'nin hayatını kaybettiği olayda kullanıldığı öğrenilen tabanca olay yerinin 300 metre uzağındaki boş bir alanda bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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