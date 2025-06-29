Muratlı\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı'nın Çevrimkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Samet Ö. idaresindeki motosiklet, henüz öğrenilemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ NKÜ Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ