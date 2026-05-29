Muş-Bingöl Yolunda Araç Yangını

Muş- Bingöl kara yolunda seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan hafif ticari araç, korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Motor bölümünde başladığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı.

İhbar zerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ