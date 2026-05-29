Muş-Bingöl Yolunda Araç Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş-Bingöl Yolunda Araç Yangını

Muş-Bingöl Yolunda Araç Yangını
29.05.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yok.

Muş- Bingöl kara yolunda seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan hafif ticari araç, korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Motor bölümünde başladığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı.

İhbar zerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bingöl, Ulaşım, Yaşam, Olay, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş-Bingöl Yolunda Araç Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Çeşme Belediyesi’nde skandal iddialar Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç

14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:56
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:45:54. #7.13#
SON DAKİKA: Muş-Bingöl Yolunda Araç Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.