Muş Emniyeti, Kurban Bayramı öncesinde sahte para uyarısı yapıyor

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Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet yetkilileri, özellikle hayvan pazarlarında denetimlerini artırarak, hırsızlık ve dolandırıcılık girişimlerini engellemeyi hedefliyor. Ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirmek için eğitim çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca, hayvan pazarlarında güvenlik önlemlerini artırarak, suç teşebbüslerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Polis ekipleri, vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları ivedilikle emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. Yetkililer, sahte para ve dolandırıcılık vakalarının önlenmesi için özellikle büyük miktarda para ile işlem yapan vatandaşların daha tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.

Uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren hayvan satıcısı Yavuz Tektimur, "Polislerin sahte para konusunda halkı bilgilendirmesi gayet güzel bir şeydir. Çünkü birçok insan, özellikle kırsaldan gelen vatandaşlar, hayvan pazarlarında sahte para ile karşılaşabiliyor. Sahte parayı gerçek paradan ayırt etmek çoğu kişi için zor olabilir. Halkın sahte parayı gerçek paradan ayırt etme konusunda yeterince bilgiye sahip olmaması nedeniyle polislerin pazarlarda, toplu alanlarda ve sosyal etkinliklerde bu konuda halkı bilgilendirmesi büyük önem taşır. Bu tür bilgilendirme çalışmaları, sahte para kullanarak halkı dolandırmak isteyen kişilerin işini zorlaştırır ve toplumun güvenliğini artırır. Bu nedenle, polislere bu çalışmaları için teşekkür ederim" dedi. - MUŞ