Muş Hasköy\'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulundu

Muş Hasköy'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı, 6 rulo kablo bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Hasköy'de 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Hasköy'de son 2 ayda 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin ev ve eklentilerinde 6 rulo altyapı kablosu, testere, kesici alet ve el testeresi bulundu.
MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışmalar kapsamında 1 şüpheliyi yakaladı.
Hasköy ilçesinde meydana gelen enerji kablosu hırsızlığıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, son 2 ay içerisinde 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içerisinde testere, kesici alet ve el testeresi bulundu.
Kaynak: İHA
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