Muş Korkut'ta refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş Korkut'ta refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Muş Korkut\'ta refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Muş'un Korkut ilçesinde Bulanık-Muş kara yolundaki kavşakta kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bulanık-Muş kara yolu üzerindeki Korkut ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Bulanık'tan Muş istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AUF 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi de Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş Korkut'ta refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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