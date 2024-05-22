Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor

Muş\'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyor. Eyleme katılan aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti il binası önünde bir araya geliyor ve çağrıda bulunuyor.

22.05.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Eyleme katılan aileler, kayıp çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu isteyen baba Alaattin Koçhan, "Oğlum Ersin beni duyuyorsan çık gel. Artık yeter. Bu işin sonu yok. Devletin karşısında direnme gibi bir şansınız yok. Bizi de üzme. Her zaman bayramda ve bir mutlu günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Neredeysen oğlum çık gel. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Sen yeter ki suçsuz çık gel. Bekliyorum oğlum" dedi.

Anne Şahinaz Özcan da, uzun yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Eylemime de devam edeceğim. Dağda bir kişi kalana kadar bu eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Gözüm oğlumun yolunu gözlüyor. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan çık gel devlete teslim ol" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

DEM Parti, PKK, Muş, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement