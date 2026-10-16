Muş'ta iki ikamete operasyonda 604 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muş'ta iki ikamete operasyonda 604 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Muş\'ta iki ikamete operasyonda 604 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Muş merkezde 2 şüphelinin ikametlerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 604 gram sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile 36 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkezde 2 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

İkametlerde yapılan adli aramalarda 604 gram sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde toplam 36 gram sentetik kannabinoid ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatının ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
OperasyonJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelMuşSon Dakika

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