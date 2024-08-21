Muş'ta Kanalizasyon Çukuruna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Kanalizasyon Çukuruna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Muş\'ta Kanalizasyon Çukuruna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Muş Organize Sanayi Sitesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan köpek, tekrar yaşam alanına bırakıldı.

21.08.2024 14:22
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Muş'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, merkeze 26 kilometre uzaklığındaki Konukbekler beldesinde bulunan Muş Organize Sanayi Sitesinde meydana geldi. Olayı gören sanayi çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AFAD ekipleri hemen çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yavru köpek sağlıklı bir şekilde çukurdan çıkarıldı.

Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan yavru köpek, tekrardan yaşam alanına bırakıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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