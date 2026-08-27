Muş\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Muş'un Hasköy- Korkut yolunda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hasköy-Korkut yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy istikametinden Korkut yönüne seyir halinde olan araç, yan yola giriş yaptığı sırada karşı yönden gelen 49 ABP 546 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.