Muş'ta PKK'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta PKK'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor

Muş\'ta PKK\'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapıyor. Aileler, çocuklarının geri dönmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek, kamuoyundan destek bekliyor.

10.07.2024 13:08
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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Çocuklarının geri dönmesi için her türlü yolu denediklerini ifade eden aileler, kamuoyundan destek bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 9 yıldır çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyleyerek, "Biz perişanız oğlum, gel teslim ol. Ben PKK'den çocuğumu istiyorum. Biz evladımızın peşindeyiz. Ersin baban hasta, bende rahatsızım. Yolunuz yol değil. Bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin devlet sığının. Oranın size faydası yok" dedi.

Anne Gülbahar Teker ise, Onlardan korkmadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı bize versinler. Lanet olsun bu PKK'ya. Bu Kürt hakkı değil. Kürt hakkı namuslarını dağa götürmez. Herkese sesleniyorum, gelin teslim olsun. Herkes bize destek versin. PKK'ya lanet olsun. Oğlum herkes ailesine teslim oluyor. Seni bekliyorum. Bak ben hastayım, kardeşin hasta, kimse yok bize baksın" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta PKK'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika

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