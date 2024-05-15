Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor

Muş\'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyor. Eyleme katılan aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek çocuklarına kavuşma ümidiyle çağrıda bulunuyor.

15.05.2024 15:15
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Eyleme katılan aileler, kayıp çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, yaklaşık 3 yıldır çocuğuna kavuşma ümidiyle eylemlere katıldığını söyleyerek, "Çocuğuma sesleniyorum, Ersin, oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Gel teslim ol, yolunuz yol değil. Yeter, anneler babalar ağladı. Artık sizin hasretinize dayanamıyoruz yavrum. Gelin devletimize teslim olun. Versinler çocuklarımızı. Bu Kürt davası değil. Bütün annelere sesleniyorum, korkmayın, bize desteğe gelin" dedi.

Şahinaz Özcan ise oğlundan yıllardır haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu onlardan istiyorum. Yeter artık bu acıyı millete yaşatıyorlar. Allah onları da perişan etsin. Bu Kürt davası değil, biz de Kürt'üz. Kimsenin hakkı yok milletin çocuklarını alıp götürmeye. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika

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