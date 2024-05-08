Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri oturma eylemine devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri oturma eylemine devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önünde kararlı bir şekilde oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Aileler, çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyorlar. Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle pankartlar açarak çağrıda bulunuyorlar.

08.05.2024 20:45
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Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri oturma eylemine devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önünde kararlı bir şekilde oturma eylemi gerçekleştiriyorlar.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Eylemde bulunan aileler, kayıp çocuklarının akıbetini öğrenmek ve onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için mücadele ediyorlar. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden acılı baba Alaattin Koçhan, "2016 yılında oğlum Ersin'i Bursa'dan götürdüler. Oğlum Ersin beni duyuyorsan, neredeysen çık gel. Her bayram bir tarafımız boş, her zaman yanımda bir eksiklik görüyorum. Dağda, taşta dolanmakla bir yere varılmaz. Devlet senin serbest bırakır, gel devlete teslim ol. Senin yerine gerekirse ben hapis yatarım. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Onların çocukları olsa kabul ederler mi? 8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum" dedi.

DEM Parti ve PKK'dan korkmadıklarını söyleyen Anne Gülbahar Teker ise, Bütün ailelerden destek beklediklerini belirterek, "5 yıla yakındır burada nöbet tutuyoruz. Oğlumu HDP'den (DEM Parti), PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Hiçbirinden korkmuyoruz ve eylemimize devam edeceğiz. Anneler-babalar artık ağlamasın. Herkesin bize destek vermesini istiyoruz ama kimse bize destek vermiyor. PKK ve HDP'den korkmasınlar. Çocuklarımız gelmeyinceye kadar eylemimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri oturma eylemine devam ediyor - Son Dakika

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