Muş'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

Muş\'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu
20.02.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt'te jandarma, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malazgirt ilçesinde yürütülen arama faaliyetlerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde, Muş'un Malazgirt ilçesinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyon, kamu güvenliğinin sağlanması ve kanuna aykırı silah bulundurulmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirildi. 6 şüpheli şahsa ait 6 farklı adreste yapılan adli aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 352 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 146 adet av tüfeği mühimmatı ile 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Arama faaliyetleri sırasında ele geçirilen tüm silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malazgirt, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 23:58:50. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.