Muş\'ta Şiddetli Fırtına Zarara Yol Açtı

Muş'un Malazgirt ilçesinde aniden çıkan fırtına, ev ve ahırların çatısını uçurdu. Köylüler büyük panik yaşarken, samanlar savruldu, yapılar hasar gördü.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde etkili olan şiddetli rüzgar, büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatısı uçarken, köyde korku dolu anlar yaşandı. Aniden başlayan ve kısa sürede etkisini artıran rüzgar, yapıların çatılarını yerinden söktü. Ahırların büyük bölümü hasar görürken, köylülerin kışlık hazırlıkları arasında yer alan saman balyaları da savrularak zarar gördü. Olayın ardından köyde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - MUŞ