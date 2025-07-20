Muş\'ta Şok Huzur Uygulaması: 148 Gözaltı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Şok Huzur ve Güven" uygulamasında 23 bin 559 kişi sorgulandı, 148 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarda 11 bin 625 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfeği, 3 şarjör, 5 fişek, 1 bıçak ve 1 sopa ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 160 kök hint keneviri, 20 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik hap (bonzai) bulundu.

Uygulamalarda kurallara uymadığı tespit edilen 187 araca toplam 704 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. - MUŞ