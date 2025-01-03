Muş\'ta üniversite öğrencileri final sınavlarına giremedi

3.Sayfa

Muş'ta üniversite öğrencilerinin kullandığı özel halk otobüsleri, güzergah değişikliği nedeniyle kontak kapatma kararı aldı. Karar, sınav günü öğrencilere büyük mağduriyet yaşattı.

Muş Belediyesi, daha önce kullanılan İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Hürriyet Caddesi güzergahlarının üniversite hattında taşımacılık yapan otobüslerin kullanımına yasakladı. Karar doğrultusunda otobüslerin Şehit Akif Ağaoğlu ve Muratpaşa Caddesi güzergahlarına yönlendirilmesi planlandı. Ancak şoförler, güzergah değişikliğinin kendilerini zor durumda bırakacağını belirterek tepki gösterdi ve toplu taşıma hizmetini durdurdu.

"Öğrenciler sınavlara gidemedi"

Kontak kapatma kararının sınav gününde yapılması, üniversite öğrencileri için ciddi mağduriyete yol açtı. Sınavlarına yetişemeyen öğrenciler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek, yetkililerden çözüm talebinde bulundu. - MUŞ