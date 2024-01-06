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Muş'ta Yolcu Otobüsünde 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta Yolcu Otobüsünde 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bacaklarına ve beline sarılı halde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muş\'ta Yolcu Otobüsünde 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
06.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:21
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Muş'ta polis ekipleri durdurdukları yolcu otobüsünde, bacaklarına ve beline sarılı halde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucuyla yakaladıkları şahsı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizden batı illerine uyuşturucu madde sevki yaptığı tespit edilen Y.A. isimli şüpheli şahıs otobüste yolcu olarak seyahat halindeyken yakalanmış olup şüpheli şahsın yapılan üst aramasında bacaklarına ve beline sarılı vaziyette; bin 69 gram ağırlığında 3 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Y.A. isimli şahıs TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir" denildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Narkotik, Muş, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Yolcu Otobüsünde 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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