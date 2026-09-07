Muş'un Hasköy ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Muş'un Hasköy ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı, sürücü hafif yaralandı

Muş\'un Hasköy ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı, sürücü hafif yaralandı
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Muş-Bitlis kara yolu Hasköy ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile tır çarpıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Z.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş- Bitlis kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis kara yolu Hasköy ilçesi Has Grant Otel önünde meydana geldi. 16 CAU 199 plakalı otomobil ile 44 AIU 114 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Z.Ö. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Hasköy, Bitlis, Kaza, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'un Hasköy ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'un Hasköy ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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