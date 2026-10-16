Muş'un Tabanlı köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki gence yıldırım çarptı, genç öldü - Son Dakika
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Muş'un Tabanlı köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki gence yıldırım çarptı, genç öldü

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Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki gence yıldırım isabet etti ve genç olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde yıldırım isabet eden genç çoban yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tabanlı köyünde çobanlık yapan Siirt nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Hasan Bayar'a yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu Bayar olay yerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri tamamlanan Bayar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş'un Tabanlı köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki gence yıldırım çarptı, genç öldü - Son Dakika
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