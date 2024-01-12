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Muş Valiliği: Muş'ta bir kediye işkence iddiası doğru değil - Son Dakika
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Muş Valiliği: Muş'ta bir kediye işkence iddiası doğru değil

Muş Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşılan bir videonun Muş'ta kaydedilmediğini açıkladı. Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, söz konusu görüntülerin Muş ilinde kayıt altına alınmadığı tespit edildi.

Muş Valiliği: Muş\'ta bir kediye işkence iddiası doğru değil
12.01.2024 - 23:36,  Güncelleme: 23:43
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Muş Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinde "Muş'ta bir kediye işkence edildiği" yönünde paylaşılan görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Ocak 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Muş'ta bir kediye işkence edildiği' yönünde paylaşılan video üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Söz konusu görüntüler Muş Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ilgili birimlerce araştırılmış ve bahse konu görüntülerin Muş ilimizde kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. İlgili birimlerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muş Valiliği: Muş'ta bir kediye işkence iddiası doğru değil - Son Dakika


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