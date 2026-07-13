Mustafa Çakmak, Samsun Başsavcılığı'na Atandı - Son Dakika
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Mustafa Çakmak, Samsun Başsavcılığı'na Atandı

Mustafa Çakmak, Samsun Başsavcılığı\'na Atandı
13.07.2026 11:06
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Çakmak, adliyede görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Çakmak, yeni görevine başladı.

Daha önce Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mustafa Çakmak, HSK tarafından yayımlanan kararnameyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından bugün Samsun Adliye Sarayı'na gelerek görevine başladı.

Başsavcı Mustafa Çakmak, adliye girişinde başsavcı vekilleri ve cumhuriyet savcıları tarafından karşılandı. Çiçek takdim edilen Çakmak, daha sonra makam odasına geçerek 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan cumhuriyet savcılarıyla tanıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mustafa Çakmak, Samsun Başsavcılığı'na Atandı - Son Dakika

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