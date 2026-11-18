Mustafa Yazıcı, kayyum atanan şirketle ilgili fon soruşturmasında ifadeye geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atanmıştı.
Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Mustafa Yazıcı, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Mustafa Yazıcı'nın Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atanmıştı.
Kaynak: İHA
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