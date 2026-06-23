Mustafakemalpaşa\'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Hamdi Tınmaz, evinde ölü bulundu.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yüzbaşı Sabri Bey Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hamdi Tınmaz'ı bir süredir göremeyen ve evden gelen kötü kokudan şüphelenen komşuları durumu yakınlarına bildirdi. Tınmaz'ın abisinin şehir dışında olması nedeniyle başka bir akrabasına ulaşıldı. Mahalle Muhtarı Hayrettin Can'ın da eşlik ettiği olayda, çilingir yardımıyla eve girildi. İçeriye giren yakınları ve mahalle muhtarı, Hamdi Tınmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İlk incelemelerde Tınmaz'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olay yerine çağrılan ekiplerin incelemesinin ardından Hamdi Tınmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hamdi Tınmaz'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Mustafakemalpaşa'da uzun yıllar tanınan isimlerden biri olan Hamdi Tınmaz'ın, geçmiş yıllarda ilçede faaliyet gösteren ve dönemin bilinen işletmelerinden Bacanak Restoran'ın ortaklarından biri olduğu öğrenildi. - BURSA