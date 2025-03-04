Müstakil Ev Yangında Küle Döndü

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Müstakil ev alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan yangın soncu ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sazak Mahallesi'nde Ahmet Kaya adlı kişiye ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda evi sardığı yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yangını görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası tamamen yanan ve kullanılmaz hale gelen evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.