Mut'ta trafik ekipleri kasksız motosiklet sürücülerine denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Mut'ta trafik ekipleri kasksız motosiklet sürücülerine denetimlerini sürdürüyor

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Mut\'ta trafik ekipleri kasksız motosiklet sürücülerine denetimlerini sürdürüyor
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Mut'ta trafik ekipleri, şikayetler ve motosiklet kazalarının ardından kural tanımayan sürücülere yönelik gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Şehir merkezinde araç yoğunluğu olan bölgelerde kasksız motosiklet sürücüleri ve eksik evraklı araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Mersin'in Mut ilçesi şehir merkezinde kural tanımayan, trafiği tehlikeye sokan ve araçlarıyla şov yapan sürücüler için trafik ekipleri gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

Mut'ta hem gelen şikayetler hem de motosiklet kazaları sonrası Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kural tanımayan sürücülere karşı denetimlerini arttırdı. Ekipler, motosiklet kazalarının en aza indirilmesi, olabilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmesi için şehir merkezinde araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde uygulamalar gerçekleştiriyor. Kasksız motosiklet sürücüleri ile eksik evraklı araçlar üzerinde uygulamalar yapıyor. Ekipler, özellikle motosiklet sürücülerinin yoğun kullandığı bölgelerde yaptıkları denetimlerde kuralları hiçe sayan sürücüleri affetmiyor.

Trafik ekipleri ayrıca vatandaşların yoğun kullandığı sokak ve caddelerde yaptıkları denetimlerde birçok araç sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uyguladılar.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlikOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mut'ta trafik ekipleri kasksız motosiklet sürücülerine denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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